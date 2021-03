La vetrina di Sanremo ‘occupata’ dagli spot delle piattaforme in streaming (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cinque ore di diretta, intervallate dagli spot. Come accade ogni anno, il costo del Festival della canzone Italiana si ripaga (con tanto di guadagno) con gli introiti della vendita degli spazi pubblicitari. Perché è l’evento dell’anno, l’evento di ogni anno. Massimo Bernardini, storico volto Rai e conduttore di Tv Talk, l’ha definito ‘anomalo’ per via della sua dinamica che continua a esser la stessa (la declinazione su cinque giorni per le dirette infinite). E, per questa natura, anche la pubblicità Sanremo 2021 segue e insegue le tendenze del momento. LEGGI ANCHE > Massimo Bernardini commenta con noi gli ascolti della prima serata di Sanremo 2021 Nel corso della prima serata del Festival, durante le pause pubblicitarie sono andati in onda spot di prestigiose piattaforme ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cinque ore di diretta, intervallate. Come accade ogni anno, il costo del Festival della canzone Italiana si ripaga (con tanto di guadagno) con gli introiti della vendita degli spazi pubblicitari. Perché è l’evento dell’anno, l’evento di ogni anno. Massimo Bernardini, storico volto Rai e conduttore di Tv Talk, l’ha definito ‘anomalo’ per via della sua dinamica che continua a esser la stessa (la declinazione su cinque giorni per le dirette infinite). E, per questa natura, anche la pubblicità2021 segue e insegue le tendenze del momento. LEGGI ANCHE > Massimo Bernardini commenta con noi gli ascolti della prima serata di2021 Nel corso della prima serata del Festival, durante le pause pubblicitarie sono andati in ondadi prestigiose...

iocercote_ : @MartyRockstar Sanremo è la vetrina del mondo della musica, se non lo accetti è un tuo problema, curati la cattiveria. - SilviaFregolent : RT @DaniSbrollini: 'Al primo schiaffo bisogna denunciare' Grazie Loredana! Sei una grande donna e artista oltre ad essere, per me, una del… - LuigiLupo16 : Ora per staccare un attimo se no sto male per la rabbia. Per quanto riguarda le polemiche su Sanremo sono cialtrone… - DarioPanzac89 : RT @DaniSbrollini: 'Al primo schiaffo bisogna denunciare' Grazie Loredana! Sei una grande donna e artista oltre ad essere, per me, una del… - ELiberati : RT @DaniSbrollini: 'Al primo schiaffo bisogna denunciare' Grazie Loredana! Sei una grande donna e artista oltre ad essere, per me, una del… -