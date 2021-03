Juventus, Morata gol e polemica: “Chi non crede alla scudetto smetta di guardarci…” (Di mercoledì 3 marzo 2021) C'è lo zampino di Alvaro Morata nel netto 3-0 con il quale la Juventus si è sbarazzata dello Spezia nel turno infrasettimanale di Serie A. Lo spagnolo, non ancora al top della forma a causa del citomegalovirus che lo ha colpito nelle scorse settimane, è entrato nella ripresa è pochi istanti dopo ha sbloccato la gara su assist di Bernardeschi. Un gol che ha poi consentito alla Vecchia Signora di prendere fiducia e arrivare al tris finale. Al termine della gara, il numero 9 bianconero ha voluto commentare la prova di squadra e personale con tanto di frecciata a chi non credere che questa squadra possa lottare fino in fondo per lo scudetto.Juventus, Morata carica l'ambientecaption id="attachment 1102299" align="alignnone" width="766" Juventus ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) C'è lo zampino di Alvaronel netto 3-0 con il quale lasi è sbarazzata dello Spezia nel turno infrasettimanale di Serie A. Lo spagnolo, non ancora al top della forma a causa del citomegalovirus che lo ha colpito nelle scorse settimane, è entrato nella ripresa è pochi istanti dopo ha sbloccato la gara su assist di Bernardeschi. Un gol che ha poi consentitoVecchia Signora di prendere fiducia e arrivare al tris finale. Al termine della gara, il numero 9 bianconero ha voluto commentare la prova di squadra e personale con tanto di frecciata a chi nonre che questa squadra possa lottare fino in fondo per locarica l'ambientecaption id="attachment 1102299" align="alignnone" width="766"...

