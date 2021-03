Di Canio smonta Lukaku: “Niente di eccezionale” (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ex giocatore della Lazio Paolo Di Canio, ospite a Sky Club, trasmissione condotta da Fabio Caressa, ha riservato alcuni giudizi non troppo lusinghieri su Lukaku. L’attaccante nerazzurro ha finora realizzato 58 reti in 82 partite con la maglia dell’Inter guardando tutte le competizioni. Cosa ha detto Di Canio? Di Canio ha stroncato l’ex Chelsea, Manchester United ed Everton con queste parole: “Ancora vi stupite dei gol di Lukaku. Li ha sempre fatti,anche in Inghilterra. Il problema era farli in una partita importante. Quest’anno non ha ancora vinto il campionato, sarebbe la prima volta che vince qualcosa da protagonista. Continuate a parlare di Lukaku come giocatore estremo, determinante. E io vi ricordo che Coppa Italia, Champions League e neanche Europa League. Non ci sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ex giocatore della Lazio Paolo Di, ospite a Sky Club, trasmissione condotta da Fabio Caressa, ha riservato alcuni giudizi non troppo lusinghieri su. L’attaccante nerazzurro ha finora realizzato 58 reti in 82 partite con la maglia dell’Inter guardando tutte le competizioni. Cosa ha detto Di? Diha stroncato l’ex Chelsea, Manchester United ed Everton con queste parole: “Ancora vi stupite dei gol di. Li ha sempre fatti,anche in Inghilterra. Il problema era farli in una partita importante. Quest’anno non ha ancora vinto il campionato, sarebbe la prima volta che vince qualcosa da protagonista. Continuate a parlare dicome giocatore estremo, determinante. E io vi ricordo che Coppa Italia, Champions League e neanche Europa League. Non ci sono ...

