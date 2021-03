Corea Sud | trovata morta prima soldatessa transgender

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladelladel Sud è statanel suo appartamento durante un periodo di congedo che aveva preso per sottoporsi all'intervento. Lo riporta la Bbc. Le cause ...

La prima soldatessa transgender delladelè stata trovata morta nel suo appartamento durante un periodo di congedo che aveva preso per sottoporsi all'intervento. Lo riporta la Bbc. Le cause della morte di Byun Hee - soo, che era ...Seul, 03 mar 15:00 - Le autorità delladelhanno aperto un'indagine sulla morte di due persone decedute poche giorni dopo la somministrazione del vaccino anti - Covid sviluppato dalla casa farmaceutica anglo - svedese AstraZeneca.(ANSA) – ROMA, 03 MAR – La prima soldatessa transgender della Corea del Sud è stata trovata morta nel suo appartamento durante un periodo di congedo che aveva preso per sottoporsi all’intervento. Lo r ...All'inizio di questa settimana, Samsung Electronics ha annunciato che aprirá un nuovo programma di prova gratuita di tre giorni ...