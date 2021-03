Campania, troppi contagi: un comune finisce in lockdown (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 27 i comuni del Casertano che rischiano la zona rossa. Ma c’è già qualche sindaco che ha preferito anticipare le misure restrittive per arginare al più presto il contagio diffuso e ridurre la pressione sugli ospedali. E’ il caso di Roccamonfina. Il sindaco Carlo Montefusco ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 27 i comuni del Casertano che rischiano la zona rossa. Ma c’è già qualche sindaco che ha preferito anticipare le misure restrittive per arginare al più presto ilo diffuso e ridurre la pressione sugli ospedali. E’ il caso di Roccamonfina. Il sindaco Carlo Montefusco ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

cronachedi : Controlli anti Covid in Campania: troppi in strada, tolleranza zero - dailynews_24 : Covid in Campania, ancora troppi nuovi contagi: rischio zona rossa dall’8 Marzo? - zazoomblog : Covid in Campania ancora troppi nuovi contagi: rischio zona rossa dall’8 Marzo? - #Covid #Campania #ancora #troppi - NotizieFrance : Ancora troppi contagi in Campania, allarme assembramenti - MarinoBruschini : RT @TgrRai: Tutti in dad in #Campania: da lunedì la scuola torna alla didattica a distanza. Troppi contagi, con il personale scolastico da… -