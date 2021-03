Assembramenti al centro commerciale di Arese, carabinieri intervengono ma vengono aggrediti da due minorenni – Video (Di mercoledì 3 marzo 2021) Erano intervenuti per disperdere un assembramento di giovani fuori dal centro commerciale di Arese, ma sono stati aggrediti da due ragazzi. Per questo motivo i carabinieri delle stazioni di Arese e Lainate, in provincia di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in istituto di pena minorile e di collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Milano, nei confronti di un 17enne di Arese, e di un 18enne di Rho – minorenne all’epoca dei fatti – ritenuti responsabili, in concorso fra loro, dei reati di lesioni personali aggravate, resistenza a un pubblico ufficiale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Erano intervenuti per disperdere un assembramento di giovani fuori daldi, ma sono statida due ragazzi. Per questo motivo idelle stazioni die Lainate, in provincia di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per idi Milano, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in istituto di pena minorile e di collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per idi Milano, nei confronti di un 17enne di, e di un 18enne di Rho – minorenne all’epoca dei fatti – ritenuti responsabili, in concorso fra loro, dei reati di lesioni personali aggravate, resistenza a un pubblico ufficiale ...

Aggrediscono i carabinieri chiamati per gli assembramenti e gli schiamazzi: misure cautelari per un 17enne e un 18enne Si erano scagliati contro i carabinieri intervenuti per una segnalazione di schiamazzi e assembramenti nel centro commerciale 'Il Centro' di Arese, in provincia di Milano, con spintoni e pugni, ma per mesi - tra ottobre scorso e gennaio di quest'anno - hanno collezionato più reati tra ...

