Aggressione a Brumotti e troupe 'Striscia la notizia', una denuncia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una persona arrestata e una denunciata: è il bilancio dell'intervento della polizia, ieri a Firenze, nel parco delle Cascine, dove l'inviato di 'Striscia la notizia' Vittorio Brumotti e la sua troupe, mentre stavano girando un servizio sullo spaccio di droga, sono stati aggrediti con un lancio di pietre. La persona arrestata è un giovane di 21 anni, originario della Guinea, che non avrebbe partecipato all'Aggressione, ma si sarebbe avvicinato dopo l'arrivo dei poliziotti, avrebbe urinato davanti agli agenti e poi si sarebbe scagliato contro due di loro, ferendoli in modo lieve. Per lui le accuse sono quelle di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di una volante. Un altro uomo è stato invece denunciato per aver minacciato di scagliare una pietra ...

