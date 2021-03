Un anno di covid in provincia | il 2 marzo 2020 il primo caso in un comune pontino

riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - Maxdero : Un anno dopo la #Lega scopre il #Covid. Ministro Garavaglia: “Sarà un marzo complicato, meglio essere prudenti”. Du… - GigiDatome : Dopo un anno e 100.000 morti. Tutta questa gente ha per forza di cose avuto a che fare col COVID: amici o parenti… - Deiana_Luca9 : Ops Covid-19, OMS: 'Non è realistico pensare di sconfiggere la pandemia entro l'anno' - Gengiskan73 : Meglio che io non parli -

Ultime Notizie dalla rete : anno covid

Corriere della Sera

...da diporto oltre due aziende associate su tre indicano una crescita rispetto al precedente...e che una previsione di crescita non potrà senz'altro corrispondere a un ritorno ai livelli pre. ...Al contrario diminuiscono le percentuali di acquisto dei tagli meno ampi, come ad esempio quelli tra 51 e 100 mq che in unsono passati dal 23,4% all'attuale 22,0%. Anche in questo caso il trend ...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - È disponibile da oggi la terza edizione di Monitor, il rapporto statistico realizzato dall'Ufficio Studi di Confindustria ...Il cancelliere Kurz: con Copenaghen e gli altri Paesi 'First Mover' come Israele ne produrremo di seconda generazione, in grado di rispondere alle varianti ...