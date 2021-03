Tesla, la guida autonoma ora è in…abbonamento (Di martedì 2 marzo 2021) La Tesla Motors continua a lavorare alacremente sulla guida autonoma, ed ora la vuole offrire ai clienti in…abbonamento! No, non stiamo scherzando: è l’ultima trovata de costruttore di proprietà di Elon Musk, il quale vuole proporre l’uso delle funzioni di guida automatica attraverso un canone mensile. Questa modalità di pagamento sarà disponibile in una data Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) LaMotors continua a lavorare alacremente sulla, ed ora la vuole offrire ai clienti! No, non stiamo scherzando: è l’ultima trovata de costruttore di proprietà di Elon Musk, il quale vuole proporre l’uso delle funzioni diautomatica attraverso un canone mensile. Questa modalità di pagamento sarà disponibile in una data

Ultime Notizie dalla rete : Tesla guida Xpeng continua la crescita anche a febbraio, in arrivo anche nuovi modelli Dopo il lancio del sistema di guida semi autonoma Navigation Guided Pilot, 25 giorni fa, le Xpeng ... Avevamo anche pubblicato un video con la sfida a tre con i sistemi Tesla e NIO . Xpeng ha rilasciato ...

Volvo - Dal 2030 in gamma ci saranno solo auto elettriche ... ma già perseguita dalla Tesla. Solo online . Il futuro elettrico, infatti, sarà accompagnato da ... Ovunque il cliente si trovi - online, in una concessionaria, in un Volvo Studio o alla guida dell'auto ...

