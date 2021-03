Nasa presenta la nuova missione Crew 2 di SpaceX (Di martedì 2 marzo 2021) La Nasa ha presentato ufficialmente, nel corso di una conferenza stampa online a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 in corso, i 4 astronauti dell'equipaggio della nuova missione Crew 2 di SpaceX. Si tratta della seconda missione operativa con equipaggio umano ad arrivare sull'Iss con una navetta Crew Dragon lanciata dal suolo americano nell'ambito del cosiddetto Commercial Crew Program che vede la Nasa collaborare con aziende aerospaziali private per mandare astronauti sulla Stazione spaziale internazionale.A bordo, gli astronauti americani Shane Kimbrough e Megan McArthur della Nasa, il giapponese Akihiko Hoshide della Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency) e l'astronauta ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 marzo 2021) Lahato ufficialmente, nel corso di una conferenza stampa online a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 in corso, i 4 astronauti dell'equipaggio della2 di. Si tratta della secondaoperativa con equipaggio umano ad arrivare sull'Iss con una navettaDragon lanciata dal suolo americano nell'ambito del cosiddetto CommercialProgram che vede lacollaborare con aziende aerospaziali private per mandare astronauti sulla Stazione spaziale internazionale.A bordo, gli astronauti americani Shane Kimbrough e Megan McArthur della, il giapponese Akihiko Hoshide della Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency) e l'astronauta ...

