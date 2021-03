Mara Carfagna dice che per il Sud ci sono già 150 miliardi, ma servono i progetti giusti (Di martedì 2 marzo 2021) «Dei 209 miliardi destinati all’Italia, una parte considerevole andrà al Mezzogiorno per infrastrutture, digitalizzazione, sanità, transizione ecologica. In più avremo i fondi europei per il settennato che va dal 2021 al 2027 e il fondo nazionale di sviluppo e coesione. Saranno circa 150 miliardi, oltre a quelli del Piano di ripresa e resilienza, il lavoro da fare è individuare i giusti progetti su cui investire». Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale del governo Draghi, lo spiega in un’intervista al Corriere. Il suo è un ministero che ha tante aspettative da soddisfare. Ma anche tanto da fare. «Da almeno 20 anni la mancata individuazione dei livelli essenziali di prestazione – sanitaria, scolastica, assistenziale, di trasporto – ha creato una discriminazione di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 marzo 2021) «Dei 209destinati all’Italia, una parte considerevole andrà al Mezzogiorno per infrastrutture, digitalizzazione, sanità, transizione ecologica. In più avremo i fondi europei per il settennato che va dal 2021 al 2027 e il fondo nazionale di sviluppo e coesione. Saranno circa 150, oltre a quelli del Piano di ripresa e resilienza, il lavoro da fare è individuare isu cui investire»., ministra per il Sud e la coesione territoriale del governo Draghi, lo spiega in un’intervista al Corriere. Il suo è un ministero che ha tante aspettative da soddisfare. Ma anche tanto da fare. «Da almeno 20 anni la mancata individuazione dei livelli essenziali di prestazione – sanitaria, scolastica, assistenziale, di trasporto – ha creato una discriminazione di ...

