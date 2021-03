Malvito. Sequestro preventivo di un bosco di proprietà comunale in località Canneto

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 2 marzo 2021) Il Nipaaf di Cosenza, Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestale, con il supporto di militari delle Stazioni Carabinieri Forestali di Fagnano, Castrovillari e San Sosti hanno nella giornata di ieri dato esecuzione al decreto, emesso dal gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica, didi undiin” di, zona questa a vincolo paesaggistico-ambientale. Ilè stato effettuato per il reato di abusivismo edilizio a danno ambientale in quanto nel corso dei lavori di taglio appaltati ad una ditta boschiva di San Donato Ninea sono state realizzate, senza alcuna autorizzazione, cinque strade sterrate per una lunghezza di oltre due ...