Il Dpcm di Draghi, tutte le norme (Di martedì 2 marzo 2021) Il primo Dpcm del Governo Draghi è realtà. Si tratta di un decreto che dal 5 marzo fino alla fine di Pasqua ci manterrà nel massimo rigore possibile. Nessuna riapertura straordinaria, come molti speravano. I dati delle ultime settimane infatti non promettono nulla di buono e gli esperti raccontano di unico previsto verso il 20 marzo. Queste le principali novità contenute nel Dpcm che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile, compreso. DOCUMENTO BOZZA Dpcm COVID.pdf Scuole La principale novità riguarda la scuola- Nelle zone rosse tutti gli istituti resteranno chiusi e si adotterà la didattica a distanza. Ma c'è di più. Questa norma entrerà in vigore nelle regioni dove per più di 7 giorni si registrerà un numero di contagi superiori a 250 per 100 mila abitanti Regioni a colori Prosegue la divisione delle regioni per fasce di ... Leggi su panorama (Di martedì 2 marzo 2021) Il primodel Governoè realtà. Si tratta di un decreto che dal 5 marzo fino alla fine di Pasqua ci manterrà nel massimo rigore possibile. Nessuna riapertura straordinaria, come molti speravano. I dati delle ultime settimane infatti non promettono nulla di buono e gli esperti raccontano di unico previsto verso il 20 marzo. Queste le principali novità contenute nelche sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile, compreso. DOCUMENTO BOZZACOVID.pdf Scuole La principale novità riguarda la scuola- Nelle zone rosse tutti gli istituti resteranno chiusi e si adotterà la didattica a distanza. Ma c'è di più. Questa norma entrerà in vigore nelle regioni dove per più di 7 giorni si registrerà un numero di contagi superiori a 250 per 100 mila abitanti Regioni a colori Prosegue la divisione delle regioni per fasce di ...

