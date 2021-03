“Dove è Armando Incarnato?”. Giallo a Uomini e Donne: in studio non c’è, pubblico preoccupato (Di martedì 2 marzo 2021) A Uomini e Donne tiene ancora banco lo scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Una discussione che ha attirato l’attenzione del pubblico. Tutto è iniziato quando Armando è stato chiamato al centro dello studio per accogliere una nuova ragazza, Federica, giunta nel programma per conoscerlo. La donna, però, non ha colpito l’interesse di Armando, che le ha chiesto del tempo per pensarci. Il suo atteggiamento ha, ancora una volta, infastidito Gianni Sperti. Si è accesa una discussione con lo storico opinionista di Maria De Filippi. La conduttrice ha anche chiesto l’opinione della nuova tronista Samantha Curcio che non gliele ha mandate a dire e ha espresso apertamente un commento negativo su Armando. Pronta la risposta del ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Atiene ancora banco lo scontro trae Riccardo Guarnieri. Una discussione che ha attirato l’attenzione del. Tutto è iniziato quandoè stato chiamato al centro delloper accogliere una nuova ragazza, Federica, giunta nel programma per conoscerlo. La donna, però, non ha colpito l’interesse di, che le ha chiesto del tempo per pensarci. Il suo atteggiamento ha, ancora una volta, infastidito Gianni Sperti. Si è accesa una discussione con lo storico opinionista di Maria De Filippi. La conduttrice ha anche chiesto l’opinione della nuova tronista Samantha Curcio che non gliele ha mandate a dire e ha espresso apertamente un commento negativo su. Pronta la risposta del ...

