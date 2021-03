Covid: verso scuole chiuse in zone rosse e ad alto contagio (Di martedì 2 marzo 2021) scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. E’ la linea decisa nella cabina di regia a Palazzo Chigi in vista del nuovo dpcm Covid, a quanto si apprende da diverse fonti di governo. Questa soluzione recepisce in sostanza Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 2 marzo 2021)in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. E’ la linea decisa nella cabina di regia a Palazzo Chigi in vista del nuovo dpcm, a quanto si apprende da diverse fonti di governo. Questa soluzione recepisce in sostanza

Agenzia_Ansa : Bologna verso #zonarossa. 'Ricoveri in aumento -dice il sindaco Virginio Merola - misure tra pochi giorni' #ANSA - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiun… - MediasetTgcom24 : Covid, verso scuole chiuse in zone rosse e ad alto contagio #vaccini - infoitinterno : Covid Milano, l’assedio dei focolai: i contagi verso la soglia critica - Piero42395724 : RT @liliaragnar: IN TUTTO IL MONDO CENTRI COVID E DETENZIONE! PRIMO PASSO VERSO LA SCHIAVITU' GLOBALE DEL #NWO!! -