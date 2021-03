Cosmi si presenta | “Mi mancava la Serie A Situazione difficile | ma daremo il massimo”

(Di martedì 2 marzo 2021) Serseè da ieri sera il nuovo allenatore del Crotone e dopo una lunga giornata che ha portato alla firma, il nuovo tecnico ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport: “Le impressioni sono state positive, essere chiamato ad assumermi questa responsabilità è motivo di grande orgoglio professionale. Io e il mio staff siamo felici di vivere questa avventura, conosciamo le difficoltà, lache ci attende. Però per il grande entusiasmo e perché reputo il Crotone una piazza di ottimo livello nel nostro panorama calcistico, sono veramente felice. La A mitantissimo. Capisco la sofferenza dei tifosi, so con quanto amore seguono la squadra. Mi mancherà la loro presenza allo stadio ma sono sicuro che si faranno sentire. Da parte mia c’è l’obbligo di dare ilper ...

Il Genoa guidato da, dopo aver dominato il girone di andata, è un po' in affanno: è sì primo ... Il Grifone lotta per il vertice e siallo Scida reduce dalla sconfitta allo scadere di ...L'esonero di Stroppa è arrivato dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Cagliari ed è arrivato Serse Cosmi per tentare l'ennesimo miracolo Le ultime prestazioni deludenti del Crotone hanno i ...