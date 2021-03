Chi è Giuseppe Longinotti, l’inviato di Striscia la notizia? (Di martedì 2 marzo 2021) Ecco chi è Giuseppe Longinotti, conosciamo meglio l’inviato di Striscia la notizia Giuseppe Longinotti, meglio noto come l’ispettore “politicamente corretto”, da mesi è approdato a Striscia la notizia nei panni di inviato. l’inviato del noto Tg satirico di Antonio Ricci è originario di Parma, prima di approdare a Striscia ha vestito per anni i panni di comico nel ruolo del senatore Giuseppe Codazzo, personaggio creato da lui. Interpretava questo ruolo nel programma La Gabbia di Gianluca Paragone in onda su La7. Il suo ruolo non era molto diverso da quello che interpreta oggi a Striscia la notizia. Giuseppe ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 2 marzo 2021) Ecco chi è, conosciamo megliodila, meglio noto come l’ispettore “politicamente corretto”, da mesi è approdato alanei panni di inviato.del noto Tg satirico di Antonio Ricci è originario di Parma, prima di approdare aha vestito per anni i panni di comico nel ruolo del senatoreCodazzo, personaggio creato da lui. Interpretava questo ruolo nel programma La Gabbia di Gianluca Paragone in onda su La7. Il suo ruolo non era molto diverso da quello che interpreta oggi ala...

vfsagh : RT @Geneva99999: @RadioSavana Giuseppe Conte e chi gli è vicino ha distrutto l'Italia in breve tempo, molto probabilmente per i propri inte… - Geneva99999 : @RadioSavana Giuseppe Conte e chi gli è vicino ha distrutto l'Italia in breve tempo, molto probabilmente per i prop… - TuttoH24 : Scene d’altri tempi, tornate quanto mai attuali in questo periodo critico, e persone “di cuore” che si rendono prot… - cescodj1 : Ecco un brano per te… La donna cannone di Francesco De Gregori - GiovannaLoRe3 : Faccio dono, a chi non potrà leggere il libro, della lettura di due paragrafi.. Libro Scritto in onore a san Giusep… -