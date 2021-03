Vertice del M5s, Giuseppe Conte dice sì a Grillo e parteciperà alla rifondazione (Di lunedì 1 marzo 2021) M5s Conte avrà un ruolo centrale nella ricostruzione del partito. Ieri pomeriggio, 28 febbraio, ha avuto luogo a Roma una riunione del Movimento 5 Stelle. Uno dei temi principali discussi durante il Vertice, il ruolo di Conte all’interno del Movimento. L’ex premier ha confermato la sua disponibilità a contribuire in una “ristrutturazione integrale”. >>Emilia Romagna zona arancione scuro, quali sono le regole da rispettare Il Vertice del M5s Il Vertice si è svolto all’Hotel Forum, dove Grillo di solito alloggia per i suoi soggiorni nella Capitale. All’incontro hanno partecipato in presenza Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il capo politico reggente Vito Crimi, il presidente della Camera Roberto Fico, la vicepresidente del ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021) M5savrà un ruolo centrale nella ricostruzione del partito. Ieri pomeriggio, 28 febbraio, ha avuto luogo a Roma una riunione del Movimento 5 Stelle. Uno dei temi principali discussi durante il, il ruolo diall’interno del Movimento. L’ex premier ha confermato la sua disponibilità a contribuire in una “ristrutturazione integrale”. >>Emilia Romagna zona arancione scuro, quali sono le regole da rispettare Ildel M5s Ilsi è svolto all’Hotel Forum, dovedi solito alloggia per i suoi soggiorni nella Capitale. All’incontro hanno partecipato in presenza, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il capo politico reggente Vito Crimi, il presidente della Camera Roberto Fico, la vicepresidente del ...

petergomezblog : In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento - Agenzia_Ansa : In corso il vertice dello stato maggiore del M5S sul futuro del Movimento. Partecipa anche l'ex premier Conte. Gril… - Agenzia_Ansa : Si è concluso il vertice tra Beppe Grillo e lo stato maggiore del M5S sull'assetto futuro del M5s. I primi ad andar… - Ambrakey1 : RT @Gianmar26145917: #TG4: immagini vergognose sul vertice a #Roma del #MoViMento, non tanto per il ?? #Grillo che si presenta con un casco… - pazzoperrep : Osservatorio Cacciucco Grillino. L'esperta di cucina Cinquestelle Annalisa Cuzzocrea (@la_kuzzo) era presente ieri… -