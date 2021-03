Ultimo folle weekend in fascia gialla Covid: 63 persone multate e 6 locali chiusi (Di lunedì 1 marzo 2021) PESARO - Voglia di evasione nell'Ultimo weekend prima del ritorno delle Marche in zona arancione Covid: raffica di multe e chiusure di locali pubblici in provincia di Pesaro e Urbino. 'Sono state ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 1 marzo 2021) PESARO - Voglia di evasione nell'prima del ritorno delle Marche in zona arancione: raffica di multe e chiusure dipubblici in provincia di Pesaro e Urbino. 'Sono state ...

