Tiger Woods rompe il silenzio: "Momento difficile, ringrazio i giocatori e i miei fan" (Di lunedì 1 marzo 2021) "È difficile spiegare quanto sia stato toccante quando ho acceso la tv e ho visto tutte le magliette rosse. A ogni giocatore di golf e a ogni fan, mi state davvero aiutando a superare questo Momento difficile". Con queste parole Tiger Woods rompe il silenzio a meno di una settimana dal terribile incidente d'auto in cui ha riportato diverse fratture alle gambe. Il 45enne campione di golf americano ha commentato su Twitter la dimostrazione di sostegno da parte dei suoi colleghi nell'ultimo giorno del WGC-Workday Championship. Rory McIlroy, Jason Day e Patrick Reed erano tra le star che hanno giocato l'ultima giornata del torneo indossando l'iconica maglietta rossa di Woods con i pantaloni neri.

