Studenti realizzano cortometraggio su Primavalle

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – Glial centro del processo di creazione di unche racconta il loro quartiere. È l’obiettivo del progetto ‘VisionAree le periferie’, promosso dalla SIAE, che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze dell’IIS ‘Einaudi’ di Roma in tutte le fasi di realizzazione di unsul quartiere. Dalla fase di analisi e ideazione, passando per quella della scrittura e della regia, fino alla post produzione, glisono stati protagonisti del filmato che analizza un quartiere che ha vissuto emarginazione e sofferenza, ma anche dignita’, solidarieta’ e idee di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale. “In particolare, la realizzazione di un documentario sul territorio rappresenta un valido supporto per creare nuove rappresentazioni del quartiere e un ...

Roma - Gli studenti al centro del processo di creazione di un cortometraggio che racconta il loro quartiere. È l'obiettivo del progetto 'VisionAree le ...