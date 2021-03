Milan, infortuni Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic: le diagnosi e i tempi di recupero (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Milan è uscito dallo stadio Olimpico di Roma con i tre punti ma malconcio. Nella mattinata odierna Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, tutti e tre usciti nel corso della partita per problemi muscolari, si sono sottoposti agli esami di rito. Lo svedese ha riportato la lesione del muscolo dell’adduttore sinistro e sarà rivalutato non prima di dieci giorni, dunque dovrà saltare sicuramente le partite con Udinese, Verona e Napoli. Probabile il suo rientro dopo la sosta per le Nazionali. Calhanoglu ha riportato un edema ai muscoli mediali della coscia sinistra e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Buone notizie per Rebic, i cui esami hanno dato esame negativo e potrebbe essere a disposizione di Pioli a breve. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilè uscito dallo stadio Olimpico di Roma con i tre punti ma malconcio. Nella mattinata odierna Zlatan, Hakane Ante, tutti e tre usciti nel corso della partita per problemi muscolari, si sono sottoposti agli esami di rito. Lo svedese ha riportato la lesione del muscolo dell’adduttore sinistro e sarà rivalutato non prima di dieci giorni, dunque dovrà saltare sicuramente le partite con Udinese, Verona e Napoli. Probabile il suo rientro dopo la sosta per le Nazionali.ha riportato un edema ai muscoli mediali della coscia sinistra e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Buone notizie per, i cui esami hanno dato esame negativo e potrebbe essere a disposizione di Pioli a breve. SportFace.

