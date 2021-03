"L'uomo di Altamura non va spostato", appello degli scienziati (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - No alla rimozione parziale o totale, dello scheletro dell'uomo di Altamura dalla Grotta di Lamalunga. E' l'appello viene lanciato dalla Ssi (Società speleologica italiana), che si unisce alle proteste del dipartimento di Scienze della terra e geoambientali dell'università 'Aldo Moro' di Bari, del Parco nazionale dell'Alta Murgia e della Società italiana di geologia ambientale. Queste istituzioni, già a metà febbraio, avevano espresso forti preoccupazioni sull'ipotesi di spostamento dello scheletro. “Oltre al reperto fossile dell'Homo neanderthalensis, la Grotta di Lamalunga custodisce molti altri resti e testimonianze di carattere paleontologico, nonché peculiarità fisiche e chimiche che consentirebbero la ricostruzione dei climi e dell'ambiente del passato", scrive Sergio Orsini, presidente della Società speleologica ... Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - No alla rimozione parziale o totale, dello scheletro dell'didalla Grotta di Lamalunga. E' l'viene lanciato dalla Ssi (Società speleologica italiana), che si unisce alle proteste del dipartimento di Scienze della terra e geoambientali dell'università 'Aldo Moro' di Bari, del Parco nazionale dell'Alta Murgia e della Società italiana di geologia ambientale. Queste istituzioni, già a metà febbraio, avevano espresso forti preoccupazioni sull'ipotesi di spostamento dello scheletro. “Oltre al reperto fossile dell'Homo neanderthalensis, la Grotta di Lamalunga custodisce molti altri resti e testimonianze di carattere paleontologico, nonché peculiarità fisiche e chimiche che consentirebbero la ricostruzione dei climi e dell'ambiente del passato", scrive Sergio Orsini, presidente della Società speleologica ...

