Juventus-Spezia, Italiano: “Vivo per il calcio, una salvezza per noi varrebbe più di uno scudetto” (Di lunedì 1 marzo 2021) Vincenzo Italiano si proietta alla sfida contro la Juventus.Il tecnico dello Spezia in vista del match dell'Allianz Stadium dove i liguri affronteranno i bianconeri nella gara valida per la 25a giornata di Serie A. Le parole dell'allenatore spezzino nel corso dell'intervista rilasciata a "Repubblica"."Io Vivo per il calcio da quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Il calcio è la mia ragione di vita. I più pensavano che ci avrebbero fatto a fettine. Abbiamo fatto un mercato di corsa perché abbiamo finito la scorsa stagione il 20 agosto, abbiamo giocato per mesi in campo neutro e molti dei nostri non conoscevano la serie A. Se arriverà la salvezza, per noi avrà più valore ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Vincenzosi proietta alla sfida contro la.Il tecnico delloin vista del match dell'Allianz Stadium dove i liguri affronteranno i bianconeri nella gara valida per la 25a giornata di Serie A. Le parole dell'allenatore spezzino nel corso dell'intervista rilasciata a "Repubblica"."Ioper ilda quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Ilè la mia ragione di vita. I più pensavano che ci avrebbero fatto a fettine. Abbiamo fatto un mercato di corsa perché abbiamo finito la scorsa stagione il 20 agosto, abbiamo giocato per mesi in campo neutro e molti dei nostri non conoscevano la serie A. Se arriverà la, per noi avrà più valore ...

therealpallazzo : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - albo_interista : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - WSMN00 : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Salvezza vale più dello scudetto. Pirlo alla Juventus? Anche io avrei detto sì...' -… - BeppeMarottaMa1 : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… -