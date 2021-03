IN UN VIDEO MEDICI E INFERMIERI CONTRO IL VACCINO. LA ASL LI DENUNCIA (Di lunedì 1 marzo 2021) Il VIDEO che vede protagonisti MEDICI di MEDICIna generale e farmacisti, soprattutto altoatesini, i quali insinuano dubbi sull’efficacia dei viaccini anti Covid e sui possibili effetti collaterali, oltre a fare il giro del web e a provocare l’indignazione di tanti colleghi, ha portato ad una decisa presa di posizione da parte della stessa Asl. Si tratta di un VIDEO bilingue, in proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilche vede protagonistidina generale e farmacisti, soprattutto altoatesini, i quali insinuano dubbi sull’efficacia dei viaccini anti Covid e sui possibili effetti collaterali, oltre a fare il giro del web e a provocare l’indignazione di tanti colleghi, ha portato ad una decisa presa di posizione da parte della stessa Asl. Si tratta di unbilingue, in proviene da Database Italia.

virginiaraggi : Finalmente il Mausoleo di Augusto riapre. Lo abbiamo visitato insieme a medici, infermieri, ristoratori e studenti.… - ItaliaViva : Abbiamo sbagliato in passato a non convertire i centri di produzione dei vaccini antinfluenzali in centri di produz… - lorenzovmedici : RT @bestshipsxworld: lorenzo and clarice de medici from medici - robertaestop : @robersperanza #Salute #Italia #Ue #Vergogna #LibertàDiScelta #NoVaccino #Covid, medici e farmacisti in video contr… - _valeDecem : visto il video del prof che urla in dialetto ad una ragazza durante un esame di medicina, lui ha tutta la ragione d… -