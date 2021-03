In attesa della decisione della Lega su Lazio – Torino (Di lunedì 1 marzo 2021) Lazio – Torino è ancora in bilico. La partita in programma per domani martedì 2 marzo allo stadio Olimpico potrebbe giocarsi come no. La decisione definitiva deve ancora essere presa, i biancocelesti sono in attesa “del verdetto finale”. Le due squadre si sfiderebbero per la 25esima giornata di Serie A. Lazio – Torino, in Tv e formazioni In attesa del verdetto finale, Lazio – Torino si gioca? Ai piani alti è ancora tutto da decidere. La Lazio non sa se domani giocherà contro il Torino di Nicola oppure no. La situazione all’interno del club granata è molto delicata in quanto diversi giocatori sono risultati positivi al virus e ciò ha fatto sì che lo spogliatoio diventasse un vero e proprio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021)è ancora in bilico. La partita in programma per domani martedì 2 marzo allo stadio Olimpico potrebbe giocarsi come no. Ladefinitiva deve ancora essere presa, i biancocelesti sono in“del verdetto finale”. Le due squadre si sfiderebbero per la 25esima giornata di Serie A., in Tv e formazioni Indel verdetto finale,si gioca? Ai piani alti è ancora tutto da decidere. Lanon sa se domani giocherà contro ildi Nicola oppure no. La situazione all’interno del club granata è molto delicata in quanto diversi giocatori sono risultati positivi al virus e ciò ha fatto sì che lo spogliatoio diventasse un vero e proprio ...

GrandeFratello : In attesa della finalissima di questa strepitosa edizione non potevamo non farvi rivivere altri momenti emozionanti… - repubblica : Usa: lo stato della Virginia abolisce la pena di morte: Dopo camera arriva anche ok Senato, attesa firma governator… - repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - BaVincenzo : @gw09532 @beppe_grillo Nulla: riforma della prescrizione (attesa 30anni) reddito di cittadinanza (attesa rispetto a… - Melania322770 : RT @Gatta_Sa: In attesa di quelli che verranno, è arrivato questo meraviglioso EP. 6 gioiellini che mi hanno fatto innamorare della tua mus… -