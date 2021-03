Il look del giorno | con i sock boots rosa

Leggi su iodonna

(Di lunedì 1 marzo 2021) Le previsioni della prossima stagione ci fanno sognare scarpe dalle texture e colorazioni surreali, in materiali inediti. Come gli stivalettishocking della collezione di Balmain, effetto calza ma con il tacco a spillo. Ishocking nella sfilata primavera estate 2021 di Balmain. Gli stivalettineon, come si portano Dopo un lungo inverno caratterizzato da modelli cuissardes e suole chunky, le prime brezze di primavera portano gli stivali di tendenza per i mesi a venire. Variopinti, talvolta esagerati, ma comunque pratici e versatili. Un flash di luce neon per illuminare i tormentoni di stagione di cui non potremo fare a meno. Dai tailleur in fantasie optical ai pantaloncini da ciclista in versione business meeting antracite o etereo bianco totale, fino agli intramontabili ...