Governo Draghi, hanno giurato i viceministri e i sottosegretari. La lista completa del governo (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo l’ufficialità delle nomine, oggi hanno giurato anche i viceministri e i sottosegretari del nuovo governo di Mario Draghi. Da oggi si può dire che ufficialmente l’intero esecutivo è al lavoro. Tra le critiche (molte), di chi dice che non si tratta del famoso governo dei migliori. Riportiamo di seguito – nuovamente – la lista completa dei ministri e dei viceministri. La lista dei ministri Presidente del Consiglio: Mario Draghi Ministro della Cultura: Dario Franceschini Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: Andrea Orlando Ministra della Giustizia: Marta Cartabia Ministra dell’Interno: Luciana Lamorgese Ministro della Transizione ecologica: ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo l’ufficialità delle nomine, oggianche ie idel nuovodi Mario. Da oggi si può dire che ufficialmente l’intero esecutivo è al lavoro. Tra le critiche (molte), di chi dice che non si tratta del famosodei migliori. Riportiamo di seguito – nuovamente – ladei ministri e dei. Ladei ministri Presidente del Consiglio: MarioMinistro della Cultura: Dario Franceschini Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: Andrea Orlando Ministra della Giustizia: Marta Cartabia Ministra dell’Interno: Luciana Lamorgese Ministro della Transizione ecologica: ...

matteorenzi : La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile l… - matteosalvinimi : “Grazie al governo Draghi e grazie alla Lega per la battaglia a favore di chi è in difficoltà economica a causa del… - riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - 21fc1b31328d42f : @matteorenzi @ItaliaViva Attendiamo che il governo Draghi siluri pure te! Stai sereno ?? - MarcG_69 : RT @chiaralucetw: La “politica” in Italia è morta prima del Governo #Draghi, quando abbiamo messo la nostra Nazione nelle mani di un comico… -