Golden Globe 2021: tutti i vincitori (Di lunedì 1 marzo 2021) Con i «presenters» che si alternano sul doppio palco della Rainbow Room di New York e del Beverly Hilton Hotel e i premiati in collegamento video, quasi tutti seduti sul proprio salotto con un bicchiere mezzo pieno in mano, i 78esimi Golden Globe, i primi ai tempi della pandemia, scelgono di andare avanti promuovendo l’inclusività e segnando una rottura nei confronti di un passato che, troppo spesso, ha preferito non osare nel nuovo per non sacrificare il vecchio. La serata, condotta dalle comiche Tina Fey e Amy Poehler che, grazie alla tecnologia, sembravano vicine e in un’unica cornice nonostante la location delle due coste, vede infatti assegnare il globo d’oro a Chloé Zhao come miglior regista per il film Nomadland, premiato anche come miglior film drammatico, ennesima conferma dell’impatto mediatico che la Mostra del Cinema di Venezia riesce a esercitare sulla Awards Season anche a distanza. Zhao è la seconda donna nella storia dei Golden Globe a vincere nella categoria: prima di era lei successo solo nel 1978, quando Barbra Streisand si portò a casa il premio per Yentl. Oggi, 43 anni dopo, è la stessa Streisand a non resistere alla tentazione di twittare in diretta un liberatorio «Era ora». Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Con i «presenters» che si alternano sul doppio palco della Rainbow Room di New York e del Beverly Hilton Hotel e i premiati in collegamento video, quasi tutti seduti sul proprio salotto con un bicchiere mezzo pieno in mano, i 78esimi Golden Globe, i primi ai tempi della pandemia, scelgono di andare avanti promuovendo l’inclusività e segnando una rottura nei confronti di un passato che, troppo spesso, ha preferito non osare nel nuovo per non sacrificare il vecchio. La serata, condotta dalle comiche Tina Fey e Amy Poehler che, grazie alla tecnologia, sembravano vicine e in un’unica cornice nonostante la location delle due coste, vede infatti assegnare il globo d’oro a Chloé Zhao come miglior regista per il film Nomadland, premiato anche come miglior film drammatico, ennesima conferma dell’impatto mediatico che la Mostra del Cinema di Venezia riesce a esercitare sulla Awards Season anche a distanza. Zhao è la seconda donna nella storia dei Golden Globe a vincere nella categoria: prima di era lei successo solo nel 1978, quando Barbra Streisand si portò a casa il premio per Yentl. Oggi, 43 anni dopo, è la stessa Streisand a non resistere alla tentazione di twittare in diretta un liberatorio «Era ora».

davidemaggio : E @LauraPausini si porta a casa il Golden Globe per #IoSi ???????????? #GoldenGlobes >>> ???? - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - anna_annie12 : I Golden Globe per chi va di fretta - Il Post - Cabbot_ : So che non è la stessa cosa ma Anya Taylor-Joy non ha vinto solo un Golden Globe ma anche il mio amore incondizionato. -