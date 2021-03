Auto: a febbraio mercato ancora in calo, immatricolazioni -12,34% (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – Dopo un gennaio difficile , è continuato a febbraio il calo del mercato Automobilistico che – in base ai dati forniti dal Mit – mostra 142.998 immatricolazioni con un calo del 12,34% rispetto allo stesso mese del 2020, quando le Auto vendute furono 163.124 (ultimo mese pre-Covid). Il dato mostra comunque una accelerazione rispetto alle 134.147 immatricolazioni di gennaio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – Dopo un gennaio difficile , è continuato aildelmobilistico che – in base ai dati forniti dal Mit – mostra 142.998con undel 12,34% rispetto allo stesso mese del 2020, quando levendute furono 163.124 (ultimo mese pre-Covid). Il dato mostra comunque una accelerazione rispetto alle 134.147di gennaio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

