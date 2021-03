Ancora un cambio nella giunta di Torre del Greco (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Non c’è pace per la giunta di Torre del Greco guidata dal sindaco Giovanni Palomba, Dopo l’azzeramento subito dopo l’Epifania e la riformulazione dell’esecutivo avvenuto un mese fa, accompagnata dalla nascita di una maggioranza formata da consiglieri di area Pd, Lega e Fratelli d’Italia, il primo cittadino è costretto ad effettuare già un nuovo cambiamento. Dopo le dimissioni presentate dall’avvocato Immacolata Marra – costretta a lasciare ufficialmente a causa di gravi e sopraggiunti problemi di famiglia – Palomba ha firmato un nuovo decreto di nomina in favore di Cinzia Mirabella, espressione dei consiglieri Luigi Mele e Mario Buono, vicini alla Lega fino a poche settimane fa e poi allontanati dai vertici regionali del Carroccio dopo l’accordo a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutidel(Na) – Non c’è pace per ladidelguidata dal sindaco Giovanni Palomba, Dopo l’azzeramento subito dopo l’Epifania e la riformulazione dell’esecutivo avvenuto un mese fa, accompagnata dalla nascita di una maggioranza formata da consiglieri di area Pd, Lega e Fratelli d’Italia, il primo cittadino è costretto ad effettuare già un nuovo cambiamento. Dopo le dimissioni presentate dall’avvocato Immacolata Marra – costretta a lasciare ufficialmente a causa di gravi e sopraggiunti problemi di famiglia – Palomba ha firmato un nuovo decreto di nomina in favore di Cinzia Mirabella, espressione dei consiglieri Luigi Mele e Mario Buono, vicini alla Lega fino a poche settimane fa e poi allontanati dai vertici regionali del Carroccio dopo l’accordo a ...

