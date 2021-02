White Milano: Retropose presenta la collezione Reset AI 2021/22 (Di domenica 28 febbraio 2021) La nuova collezione Retropose Reset AI 21/22, presente al White Milano, nasce da un momento di profonda riflessione, introspezione e confronto. Ci siamo interfacciati con una realtà nuova, con dei limiti che ci hanno condotto a una nuova identità, fluida, versatile. Ci siamo guardati dentro e abbiamo intrapreso un nuovo inizio. Lo sviluppo della collezione nasce e prende vita proprio dall’errore e dal vuoto, enfatizzandone l’esistenza e rendendolo il punto di forza di un nuovo pensiero. Una nuova idea che si plasma però sulle forme iconiche e senza tempo di Retropose e ne esalta la sua identità e peculiarità. Retropose Reset AI 21/22: sette borse classiche e senza tempo Al White Milano, la designer ... Leggi su velvetmag (Di domenica 28 febbraio 2021) La nuovaAI 21/22, presente al, nasce da un momento di profonda riflessione, introspezione e confronto. Ci siamo interfacciati con una realtà nuova, con dei limiti che ci hanno condotto a una nuova identità, fluida, versatile. Ci siamo guardati dentro e abbiamo intrapreso un nuovo inizio. Lo sviluppo dellanasce e prende vita proprio dall’errore e dal vuoto, enfatizzandone l’esistenza e rendendolo il punto di forza di un nuovo pensiero. Una nuova idea che si plasma però sulle forme iconiche e senza tempo die ne esalta la sua identità e peculiarità.AI 21/22: sette borse classiche e senza tempo Al, la designer ...

