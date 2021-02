Serie A, Sampdoria-Atalanta 0-0 (LIVE) (Di domenica 28 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 28 febbraio. L’Inter in casa contro il Genoa. Roma-Milan il big match. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 28 febbraio. Inter ospita il Genoa. Roma-Milan il big match. Serie A, i risultati di domenica 28 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 28 febbraio, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Sampdoria-Atalanta 0-0Crotone-Cagliari (ore 15)Inter-Genoa (ore 15)Udinese-Fiorentina (ore 15)Napoli-Benevento (ore 18)Roma-Milan (ore 20.45) Pallone Serie ASerie A, Sampdoria-Atalanta LIVE Sampdoria-Atalanta ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 28 febbraio. L’Inter in casa contro il Genoa. Roma-Milan il big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 28 febbraio. Inter ospita il Genoa. Roma-Milan il big match.A, i risultati di domenica 28 febbraio Di seguito i risultati diA di sabato 28 febbraio, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)0-0Crotone-Cagliari (ore 15)Inter-Genoa (ore 15)Udinese-Fiorentina (ore 15)Napoli-Benevento (ore 18)Roma-Milan (ore 20.45) PalloneA,...

Corriere : Samp-Atalanta: Ilicic fuori, Gasperini punta su Muriel Quagliarella in panchina Live 0-0 - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Sampdoria-Atalanta 0-0 in diretta su - repubblica : Diretta Sampdoria-Atalanta 0-0: Segui il match in tempo reale : reduci dalla sconfitta beffa in Champions con il Re… - Mediagol : #Sampdoria-#Atalanta, LIVE #SerieA 28/02/2021: segui la diretta - RedazioneFM : #SerieA: #SampAtalanta in diretta -