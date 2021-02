Roma-Milan, profilo Twitter ufficiale dei giallorossi: “Per Guida non è fallo su Mkhitaryan” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il rigore non concesso alla Roma nel finale per il contatto tra Theo Hernandez e Mkhitaryan non è andato giù al club capitolino che dal proprio account Twitter ufficiale attacca formalmente l’arbitraggio di Guida all’Olimpico contro il Milan: “Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Per Guida e il VAR non c’è il fallo di Theo Hernandez su Mkhitaryan in area”. Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Per Guida e il VAR non c’è il fallo di Theo Hernandez su Mkhitaryan in ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Il rigore non concesso allanel finale per il contatto tra Theo Hernandez enon è andato giù al club capitolino che dal proprio accountattacca formalmente l’arbitraggio diall’Olimpico contro il: “Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Pere il VAR non c’è ildi Theo Hernandez suin area”. Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Pere il VAR non c’è ildi Theo Hernandez suin ...

