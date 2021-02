Nick Luciani, chi è e perchè ha lasciato i Cugini Di Campagna (Di domenica 28 febbraio 2021) Nick Luciani, ex voce de I Cugini Di Campagna, sarà tra gli ospiti della puntata di stasera di Live Non E’ La D’Urso, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Il cantante ritroverà in trasmissione Ivano Michetti, fondatore della storica band a distanza di 7 anni dal suo addio. Romano classe 1970, entra nel 1994 nel gruppo di Ivano e Silvano Michetti come quarto cantante. In precedenza si erano alternati alle voci Flavio Paullin (primo cantante dei CdC dal 1970 al 1977) in seguito da Paul Menners (dal 1978 al 1985) e successivamente da Marco Occhetti (dal 1986 al 1994). Nick Luciani arriva nel 1994 completando il nucleo bace composto dai gemelli Michetti (rispettivamente chitarrista/bassista e percussionista/programmazioni) al quale si aggiunge pochi anni dopo Luca Storelli (tastiere dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021), ex voce de IDi, sarà tra gli ospiti della puntata di stasera di Live Non E’ La D’Urso, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Il cantante ritroverà in trasmissione Ivano Michetti, fondatore della storica band a distanza di 7 anni dal suo addio. Romano classe 1970, entra nel 1994 nel gruppo di Ivano e Silvano Michetti come quarto cantante. In precedenza si erano alternati alle voci Flavio Paullin (primo cantante dei CdC dal 1970 al 1977) in seguito da Paul Menners (dal 1978 al 1985) e successivamente da Marco Occhetti (dal 1986 al 1994).arriva nel 1994 completando il nucleo bace composto dai gemelli Michetti (rispettivamente chitarrista/bassista e percussionista/programmazioni) al quale si aggiunge pochi anni dopo Luca Storelli (tastiere dal ...

GammaStereoRoma : Nick Luciani - NON TI HA AMATA MAI - zazoomblog : Cugini di Campagna: Ivano Michetti e Nick Luciani faranno pace in diretta televisiva - #Cugini #Campagna: #Ivano… - soundsblogit : Cugini di Campagna: Ivano Michetti e Nick Luciani faranno pace in diretta televisiva - GammaStereoRoma : Nick Luciani - IN UN GIORNO NORMALE - GammaStereoRoma : Nick Luciani - IL PRIMO BATTITO -