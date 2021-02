M5s, Conte dice sì a Grillo Al via il progetto per "rifondarlo" (Di domenica 28 febbraio 2021) Trovata la quadra sugli intenti comuni per dare al paese una forza politica che tiene sui suoi fondamenti e guarda 'lungo', da qui a prossimi decenni, partendo dai temi. E' quanto emerso, secondo fonti qualificate, dal vertice M5s con Beppe Grillo e l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 28 febbraio 2021) Trovata la quadra sugli intenti comuni per dare al paese una forza politica che tiene sui suoi fondamenti e guarda 'lungo', da qui a prossimi decenni, partendo dai temi. E' quanto emerso, secondo fonti qualificate, dal vertice M5s con Beppee l'ex presidente del Consiglio, GiuseppeSegui su affaritaliani.it

