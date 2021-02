L'oroscopo di marzo 2021, i segni più fortunati e i meno fortunati (Di domenica 28 febbraio 2021) oroscopo di marzo 2021. Febbraio si è concluso con un quadro astrale rassicurante, con la luna piena in Vergine e un Mercurio in moto diretto, che riportano la nostra concentrazione e la nostra produttività a un ritmo in crescendo. Nonostante questo periodo sembri un po' inconcludente, vista l'atmosfera da sogno dovuta al Sole in Pesci, avvertiremo un po' di subbuglio emotivo interiore che porterà a dibatterci a lungo, in contrasto con l'esuberante azione planetaria che caratterizzerà marzo. Tra Mercurio che entra nel sognante e pacato Pesci il 15 marzo e Venere che entra nel turbolento Ariete il 21, i nostri cuori (e il modo in cui esprimiamo il desiderio) saranno in agitazione, forse dovuto anche all'arrivo della primavera. Inoltre, avremo un'altra dose di fervore venusiano mentre il mese volge al ... Leggi su gqitalia (Di domenica 28 febbraio 2021)di. Febbraio si è concluso con un quadro astrale rassicurante, con la luna piena in Vergine e un Mercurio in moto diretto, che riportano la nostra concentrazione e la nostra produttività a un ritmo in crescendo. Nonostante questo periodo sembri un po' inconcludente, vista l'atmosfera da sogno dovuta al Sole in Pesci, avvertiremo un po' di subbuglio emotivo interiore che porterà a dibatterci a lungo, in contrasto con l'esuberante azione planetaria che caratterizzerà. Tra Mercurio che entra nel sognante e pacato Pesci il 15e Venere che entra nel turbolento Ariete il 21, i nostri cuori (e il modo in cui esprimiamo il desiderio) saranno in agitazione, forse dovuto anche all'arrivo della primavera. Inoltre, avremo un'altra dose di fervore venusiano mentre il mese volge al ...

infoitcultura : Oroscopo Branko settimana prossima: previsioni dall’1 al 7 marzo - infoitcultura : Oroscopo settimanale Branko 1-7 marzo 2021: previsioni astrologiche e classifica dei 12 segni zodiacali - CorriereCitta : Oroscopo Branko 1 marzo 2021: vediamo cosa dicono le stelle per la giornata di oggi - infoitcultura : L'oroscopo di marzo 2021 per tutti i segni: cosa aspettarsi in amore, lavoro e novità - infoitcultura : Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 28 febbraio e domani 1 marzo -