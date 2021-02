Karsdorp: “Con il Milan vogliamo sbloccarci contro le big. Sarà una bella partita” (Di domenica 28 febbraio 2021) Rick Karsdorp, esterno della Roma, ha parlato a Roma Tv a pochi minuti dalla gara contro il Milan. Queste le parole dello svedese: “Sarà una partita importantissima, entrambe le squadre sono tra le prime quattro e vogliono restarci, ma noi abbiamo il vantaggio di giocare in casa. vogliamo sbloccarci contro le big e ottenere la prima vittoria in uno scontro diretto. Stiamo facendo meglio e oggi conta vincere”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Rick, esterno della Roma, ha parlato a Roma Tv a pochi minuti dalla garail. Queste le parole dello svedese: “unaimportantissima, entrambe le squadre sono tra le prime quattro e vogliono restarci, ma noi abbiamo il vantaggio di giocare in casa.le big e ottenere la prima vittoria in uno sdiretto. Stiamo facendo meglio e oggi conta vincere”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

