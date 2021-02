Il Cagliari di Semplici vince contro il Crotone

(Di domenica 28 febbraio 2021) e conquista tre punti importanti in un discorso salvezza che nelle scorse settimane si è fatto sempre più complicato. Sono i primi tre punti diche negli scorsi giorni ha rilevato l’esonerato Eusebio di Francesco. Il 2-0 in trasferta può rappresentare per i rossoblù un primo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, le probabili formazioni del lunch match La Roma pareggiail, 2-2 in amichevole in Sardegna Le probabili formazioni di Sassuolo-, 1^ giornata Serie A Probabili formazioni– Spezia, 11^ giornata Serie A Probabili formazioni-Parma, Serie A Probabili formazioni ...

CagliariCalcio : ? | UFFICIALE Leonardo #Semplici è il nuovo allenatore rossoblù. Benvenuto, mister! ???? ?? - sportli26181512 : Cagliari, Semplici: 'Partiti con il piede giusto, una scossa a livello mentale ': Cagliari, Semplici: 'Partiti con… - leonigiova : Come nel 2017 contro Benevento, la testa di #Pavoletti ridà la speranza al #Cagliari . Allora dopo 5 sconfitte cons… - sportli26181512 : Colpo #Udinese, #Fiorentina ko. Semplici rilancia il #Cagliari: I viola cadono a Udine grazie ad un gol di Nestorov… - TuttoRossoblu : ??#CrotoneCagliari finisce 0-2. ???????Il #Cagliari torna a vincere. In goal la coppia #Semplici, prima #Pavoletti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

Crisi nera invece per il Crotone che cade ancora in casa sotto i colpi di un rigenerato: torna al gol Pavoletti , che mancava l'appuntamento da ben tre mesi e, alla prima partita ...Commenta per primo Leonardo, nuovo allenatore del, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Crotone: 'Avevo voglia di rientrare, sicuramente la situazione di classifica non è delle migliori ...Festeggiate nel peggiore dei modi le 100 partite in A dei Pitagorici. Mister Semplici e il Cagliari ancora imbattuti allo Scida in serie A e conquistano tre ...Il neo allenatore rossoblù dopo il successo di Crotone: "L'importante era partire col piede giusto, mi è piaciuta la reazione dei ragazzi" ...