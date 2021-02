Ermal Meta: «Un milione di cose da dirti è una canzone d’amore verticale» (Di domenica 28 febbraio 2021) A tre anni dalla vittoria del festival di Sanremo con l'intenso brano Non mi avete fatto niente, cantato insieme a Fabrizio Moro e presentato anche all'Eurovision Song Contest a Lisbona, Ermal Meta torna a calcare il palco del Teatro Ariston con la ballad Un milione di cose da dirti. Una canzone d'amore, una «semplicissima canzone d'amore», dal sound essenziale, pochi accordi per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello universale. Il brano, così come l'ultimo singolo No satisfaction attualmente in rotazione radiofonica, sarà contenuto nell'album Tribù urbana, in uscita venerdì 12 marzo su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music, che conferma la costante crescita artistica del cantautore, sia nei suoni che nelle liriche. «Ho una ... Leggi su panorama (Di domenica 28 febbraio 2021) A tre anni dalla vittoria del festival di Sanremo con l'intenso brano Non mi avete fatto niente, cantato insieme a Fabrizio Moro e presentato anche all'Eurovision Song Contest a Lisbona,torna a calcare il palco del Teatro Ariston con la ballad Undida. Unad'amore, una «semplicissimad'amore», dal sound essenziale, pochi accordi per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello universale. Il brano, così come l'ultimo singolo No satisfaction attualmente in rotazione radiofonica, sarà contenuto nell'album Tribù urbana, in uscita venerdì 12 marzo su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music, che conferma la costante crescita artistica del cantautore, sia nei suoni che nelle liriche. «Ho una ...

