Alexei Navalny, il dissidente russo sconterà la condanna a 2 anni e mezzo in una colonia penale a Vladimir, a 200 chilometri da Mosca (Di domenica 28 febbraio 2021) Alexei Navalny sconterà la sua condanna a 2 anni e mezzo di reclusione in una colonia penale nella regione di Vladimir, circa 200 km a est di Mosca. “Abbiamo informazioni al 100% che Navalny è arrivato nella regione di Vladimir per scontare la sua pena. All’inizio verrà posto in quarantena, poi verrà trasferito nella sua colonia”, ha detto all’agenzia di stampa Interfax Alexei Melnikov, membro della commissione pubblica di Mosca che monitora i diritti umani dei detenuti. Dopo che sabato 27 febbraio, uno degli avvocati di Navalny, Olga Mikhailova, aveva denunciato il trasferimento dalla prigione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021)la suaa 2di reclusione in unanella regione di, circa 200 km a est di. “Abbiamo informazioni al 100% cheè arrivato nella regione diper scontare la sua pena. All’inizio verrà posto in quarantena, poi verrà trasferito nella sua”, ha detto all’agenzia di stampa InterfaxMelnikov, membro della commissione pubblica diche monitora i diritti umani dei detenuti. Dopo che sabato 27 febbraio, uno degli avvocati di, Olga Mikhailova, aveva denunciato il trasferimento dalla prigione di ...

