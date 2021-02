Sequestra e violenta due 13enni in un garage. Operaio arrestato a Treviso (Di sabato 27 febbraio 2021) Novella Toloni Il 45enne è accusato di violenza sessuale e sequestro di minore. I fatti risalgono al novembre scorso, ma solo oggi la procura ne ha disposto l'arresto dopo un'indagine durata tre mesi Le ha attirate con l'inganno nel suo garage e poi, minacciandole, ha abusato di loro per tutta la notte. È il terribile incubo vissuto da due ragazze di 13 anni residenti in provincia di Treviso. L'uomo, un Operaio di 45 anni di Conegliano, ora si trova nel carcere di Santa Bona accusato di violenza sessuale su minore e sequestro di persona. La vicenda risale al novembre 2020 quando le due giovani, appena 13enni, sono state adescate dall'uomo non lontano dalla sua abitazione. Un individuo che entrambe le ragazze conoscevano, ma che mai avrebbero pensato potesse far loro del male. Invece il 45enne, con una ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Novella Toloni Il 45enne è accusato di violenza sessuale e sequestro di minore. I fatti risalgono al novembre scorso, ma solo oggi la procura ne ha disposto l'arresto dopo un'indagine durata tre mesi Le ha attirate con l'inganno nel suoe poi, minacciandole, ha abusato di loro per tutta la notte. È il terribile incubo vissuto da due ragazze di 13 anni residenti in provincia di. L'uomo, undi 45 anni di Conegliano, ora si trova nel carcere di Santa Bona accusato di violenza sessuale su minore e sequestro di persona. La vicenda risale al novembre 2020 quando le due giovani, appena, sono state adescate dall'uomo non lontano dalla sua abitazione. Un individuo che entrambe le ragazze conoscevano, ma che mai avrebbero pensato potesse far loro del male. Invece il 45enne, con una ...

