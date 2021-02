Mirabelli: “Fonseca? Provai a portarlo all’Inter. Nerazzurri verso lo Scudetto” (Di sabato 27 febbraio 2021) Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, in un intervista rilasciata a Tele Lazio Nord ha parlato circa la possibilità di tornare all’Inter in un ruolo diverso da quello dell’osservatore. “Io vinsi tutti i campionati da scouting facendo il capo scout lì all’Inter e da lì mi apprezzò Fassone che poi mi portò al Milan” ha raccontato Mirabelli, “a me piaceva prendere l’aereo o la macchina e stare sul pezzo, stare sul campo, non mi piace fare il direttore da poltrona. Amo tanto stare sul campo e fare la conoscenza dei giocatori“. “Se mi piace Fonseca? Molto” ha risposto Mirabelli, “quando ero all’Inter, oltre a studiare i giocatori amavo studiare anche gli allenatori: lui era al Braga, andavo spesso lì perché lui faceva veramente giocare ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Massimiliano, ex direttore sportivo del Milan, in un intervista rilasciata a Tele Lazio Nord ha parlato circa la possibilità di tornarein un ruolo dida quello dell’osservatore. “Io vinsi tutti i campionati da scouting facendo il capo scout lìe da lì mi apprezzò Fassone che poi mi portò al Milan” ha raccontato, “a me piaceva prendere l’aereo o la macchina e stare sul pezzo, stare sul campo, non mi piace fare il direttore da poltrona. Amo tanto stare sul campo e fare la conoscenza dei giocatori“. “Se mi piace? Molto” ha risposto, “quando ero, oltre a studiare i giocatori amavo studiare anche gli allenatori: lui era al Braga, andavo spesso lì perché lui faceva veramente giocare ...

