LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2021 in DIRETTA | cinque atleti in fuga | plotone a 8 minuti!

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’UAE TOUR DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 12:44 Vi ricordiamo i nomi deidavanti: Fedorov, Gibbons, De Keteele, De Backer e Louvel. 12:41 I corridori hanno già percorso 60 chilometri, il ritardo del gruppo è sceso di 10”. 12:38 Nelsono sempre le solite squadre a tirare. 12:35 Abbiamo ormai superato l’ora di gara, l’andatura media è stata superiore ai 45 km/h. 12:32 Adesso ci sarà un tratto pianeggiante prima di un paio di chilometri di discesa. 12:29 Il ritardo resta stabile, siamo appena oltre gli 8 minuti. 12:26 Adesso tocca al gruppo affrontare Haaghoek. 12:23 Vi ricordiamo che la gara di oggi apre il periodo delle grandi Classiche del Nord, avremo 5 settimane particolarmente ricche. 12:20 ...

Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Omloop Het Nieuwsblad 2021. La stagione delle classiche del Nord , come da tradizione, ...Scopriamo insieme dove poter seguire oggi la Omloop Het Nieuwsblad 2021. La tradizionale classica di apertura del calendario belga, nonché primo evento WorldTour della stagione in Europa, in programma ...