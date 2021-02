C’è Posta per Te, gli ospiti della puntata di sabato 27 febbraio 2021 su Canale 5 (Di sabato 27 febbraio 2021) C’è Posta per Te, gli ospiti della puntata di sabato 27 febbraio 2021 con Gerry Scotti e Lorenzo Insigne. sabato 27 febbraio 2021 su Canale 5 andrà in onda l’ottavo l’appuntamento con il people show di Maria De Filippi, C’è Posta per te. Il programma, una delle colonne portanti del sabato sera di Canale 5, e di tutta Mediaset. L’appuntamento è previsto intorno alle 21:25 su Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nella puntata di stasera di C’è Posta per Te insieme alle classiche storie ci saranno due vip come da tradizione. Si tratta del conduttore e altra colonna di Mediaset, Gerry Scotti e ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 27 febbraio 2021) C’èper Te, glidi27con Gerry Scotti e Lorenzo Insigne.27su5 andrà in onda l’ottavo l’appuntamento con il people show di Maria De Filippi, C’èper te. Il programma, una delle colonne portanti delsera di5, e di tutta Mediaset. L’appuntamento è previsto intorno alle 21:25 su5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nelladi stasera di C’èper Te insieme alle classiche storie ci saranno due vip come da tradizione. Si tratta del conduttore e altra colonna di Mediaset, Gerry Scotti e ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - Scassuocchio : RT @O_Strunz: #Calcio, questa sera Lorenzo #Insigne sarà dalla #DeFilippi a 'C'è Posta per te'. Chissà, magari il gol gli scrive una letter… - O_Strunz : #Calcio, questa sera Lorenzo #Insigne sarà dalla #DeFilippi a 'C'è Posta per te'. Chissà, magari il gol gli scrive… - MayUnaJoya : Uno dei bambini a c'è posta per te - Sugarcoatitt : devo andare in posta a piedi ma c'è una bufera cristo dio -