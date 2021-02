Zone Italia | Lombardia | Piemonte e Marche in arancione da lunedì Basilicata e Molise in rosso Liguria in giallo

Adnkronos : #Covid #Italia, @GiorgioSestili: 'Abolire zone gialle o avremo picchi di novembre' - matteosalvinimi : ?? #Zonaarancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato… - SkyTG24 : Divieti e chiusure, zone rosse e arancio scuro: quali sono le restrizioni locali in Italia - Italia_Notizie : Franceschini: “Cinema e teatri riapriranno il 27 marzo nelle zone gialle”. Via libera anche ai musei nei weekend - Emanuele676 : @fisicoperaria @GiovaQuez Ovviamente mi riferisco alla distribuzione italiana, come Raya, Godzilla vs. King Kong o… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone Italia

Il Messaggero

Rezza: 'Le ondate successive dipendono dalle misure adottate' - 'Inci sonoe Regioni con incidenza molto elevata, come in Trentino, Molise e Abruzzo, per la presenza della variante ...Insi conferma per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio . Aumenta il numero di regioni e province autonome classificate a rischio alto (da una a ...Rezza: "Le ondate successive dipendono dalle misure adottate"- "In Italia ci sono zone e Regioni con incidenza molto elevata, come in Trentino, Molise e Abruzzo, per la presenza della variante inglese ..."La Regione Lombardia avrebbe potuto istituire la zona rossa ad Alzano e Nembro un anno fa, così come la Prefettura o anche i sindaci dei Comuni colpiti, come poi è accaduto e accade tuttora in altre ...