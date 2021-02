Rischio bambini che strillano e vicini rumorosi? Dal Giappone una mappa li segnala (Di venerdì 26 febbraio 2021) Che si viaggi o si stia cercando una nuova casa, chi è che vuole riposare accanto a bambini che strillano, ragazzi che giocano a pallone, neonati che piangono, vicini che litigano troppo? Nessuno, men che mai in Giappone, paese noto per la sua tranquillità e per i luoghi che sembrano oasi di quiete. Così, online, arriva la mappa dei rumori. Getty Images mappa rumori: segnala i bimbi che urlano Dorozoku, questo il nome della “guida” che indica i quartieri più rumorosi, a causa di bambini troppo vivaci che giocano per strada o adulti troppo chiassosi. Immediato il successo, tanto che, sono già 6 mila i luoghi segnalati dai Giapponesi. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Che si viaggi o si stia cercando una nuova casa, chi è che vuole riposare accanto ache, ragazzi che giocano a pallone, neonati che piangono,che litigano troppo? Nessuno, men che mai in, paese noto per la sua tranquillità e per i luoghi che sembrano oasi di quiete. Così, online, arriva ladei rumori. Getty Imagesrumori:i bimbi che urlano Dorozoku, questo il nome della “guida” che indica i quartieri più, a causa ditroppo vivaci che giocano per strada o adulti troppo chiassosi. Immediato il successo, tanto che, sono già 6 mila i luoghiti daisi. Leggi anche ...

