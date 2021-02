Impatto devastante per una vettura a Ravenna: un morto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il tratto è stato chiuso per diverse ore. Incidente a Ravenna, muore operatore sanitario di 24 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il tratto è stato chiuso per diverse ore. Incidente a, muore operatore sanitario di 24 anni su Notizie.it.

_SiGonfiaLaRete : Il #Napoli ritrova #Ghoulam: impatto devastante contro il #Granada, il suo recupero potrebbe essere prezioso… - LAROMA24 : I VOTI DEGLI ALTRI - Perez 'impatto devastante', Karsdorp 'recuperato'. Dzeko 'con lo spirito giusto', Mancini 'di… - marioerdrago : Cmq, sta cosa ???? fa capire quanto l'UE sia sottomessa a US Una loro politica fiscale ha un impatto devastante sull… - pachir1 : @Cartabellotta Le previsioni sono difficili a breve, figurarsi nel m/l termine! Solo previsioni azzardate per un i… - rio_vela : @danititti @vanarda Certo, vero. L'impatto psicologico è devastante ma non viene conteggiato dalla scala Richter. -