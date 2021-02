Il duetto di Arisa e Michele Bravi in Quando di Pino Daniele a Sanremo 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Arisa e Michele Bravi canteranno Quando di Pino Daniele al Festival di Sanremo 2021. Per la serata dedicata alla canzone d’autore, Arisa ha scelto di portare con sé sul palco il collega italiano Michele Bravi, insieme al quale ha preparato una inedita versione in duetto del brano Quando di Pino Daniele. La celebre canzone Pino Daniele risale al 1991, scelta come colonna sonora del film Pensavo Fosse Amore… Invece Era Un Calesse, diretto e interpretato dal grande attore italiano Massimo Troisi. Per arricchire la sua interpretazione, Arisa accoglierà sul palco l’ospite ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)canterannodial Festival di. Per la serata dedicata alla canzone d’autore,ha scelto di portare con sé sul palco il collega italiano, insieme al quale ha preparato una inedita versione indel branodi. La celebre canzonerisale al 1991, scelta come colonna sonora del film Pensavo Fosse Amore… Invece Era Un Calesse, diretto e interpretato dal grande attore italiano Massimo Troisi. Per arricchire la sua interpretazione,accoglierà sul palco l’ospite ...

Sanremo 2021: cosa significa la canzone di Arisa "Potevi fare di più" Tra i 26 campioni che saliranno sul palco del 71° Festival di Sanremo c'è anche Arisa, in gara con la canzone "Potevi fare di più". Il brano è stato scritto per lei da Gigi D'Alessio

