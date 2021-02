Guida senza patente e con arnesi da scasso in auto: denunciato 20enne (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno denunciato a piede libero per Guida senza patente e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, un 20enne di Frascati, gia’ con precedenti. Verso l’1,30 di notte, nel corso di controlli alla circolazione stradale, i militari hanno fermato il 20enne mentre era alla Guida di un fuoristrada, con a bordo un coetaneo romano, intestato ad una societa’ di noleggio. A seguito del controllo e’ emerso che il ragazzo era sprovvisto della patente di Guida perche’ mai conseguita, inoltre a seguito della perquisizione veicolare, sono stati rinvenuti alcuni attrezzi da scasso che i militari hanno sequestrato. Per i due e’ scattata la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Stazione Roma Appia hannoa piede libero pere possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, undi Frascati, gia’ con precedenti. Verso l’1,30 di notte, nel corso di controlli alla circolazione stradale, i militari hanno fermato ilmentre era alladi un fuoristrada, con a bordo un coetaneo romano, intestato ad una societa’ di noleggio. A seguito del controllo e’ emerso che il ragazzo era sprovvisto delladiperche’ mai conseguita, inoltre a seguito della perquisizione veicolare, sono stati rinvenuti alcuni attrezzi dache i militari hanno sequestrato. Per i due e’ scattata la ...

